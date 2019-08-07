Випуск новин за 10:00: Нарада Зеленського з представниками Генштабу. Ситуація на фронт
У випуску новин за 7 серпня станом на 10:00 – Володимир Зеленський переніс свій візит до президента Туреччини через загострення ситуації на Донбасі. Сьогодні президент скликає нараду із . Кількість обстрілів на Донбасі знову збільшилась, попри так зване "хлібне перемир'я". Бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню.
Також у випуску:
Під час протестів у Москві навмисно вимикали мобільний зв'язок за вказівкою згори.
Заступник керівника ОП Руслан Рябошапка дав інтерв'ю 24 каналу.
Генпрокурор Юрій Луценко зробив гучну заяву щодо вбивства Павла Шеремета.
Джерело: 24 канал
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