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      СЛУГА НАРОДУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИБУХИ БОЄПРИПАСІВ В РОСІЇ
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      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      СЛУГА НАРОДУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИБУХИ БОЄПРИПАСІВ В РОСІЇ

      Випуск новин за 10:00: Нарада Зеленського з представниками Генштабу. Ситуація на фронт

      Випуск новин 5 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 серпня станом на 10:00 – Володимир Зеленський переніс свій візит до президента Туреччини через загострення ситуації на Донбасі. Сьогодні президент скликає нараду із . Кількість обстрілів на Донбасі знову збільшилась, попри так зване "хлібне перемир'я". Бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

      Також у випуску:

      Під час протестів у Москві навмисно вимикали мобільний зв'язок за вказівкою згори.

      Заступник керівника ОП Руслан Рябошапка дав інтерв'ю 24 каналу.

      Генпрокурор Юрій Луценко зробив гучну заяву щодо вбивства Павла Шеремета.

       

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Володимир Зеленський Операція Об'єднаних сил Жертви Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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