Випуск новин за 10:00: Нарада Зеленського з представниками Генштабу. Ситуація на фронт

У випуску новин за 7 серпня станом на 10:00 – Володимир Зеленський переніс свій візит до президента Туреччини через загострення ситуації на Донбасі. Сьогодні президент скликає нараду із . Кількість обстрілів на Донбасі знову збільшилась, попри так зване "хлібне перемир'я". Бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

Також у випуску: Під час протестів у Москві навмисно вимикали мобільний зв'язок за вказівкою згори. Заступник керівника ОП Руслан Рябошапка дав інтерв'ю 24 каналу. Генпрокурор Юрій Луценко зробив гучну заяву щодо вбивства Павла Шеремета.

Джерело: 24 канал