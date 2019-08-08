Выпуск новостей за 10:00: Стоимость избирательной кампании. Пожар под Киевом
В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 10:00 – политические партии потратили на предвыборную кампанию почти один миллиард гривен. В городе Васильков вчера вечером горела птице-фабрика. К ликвидации пожара привлекли 7 единиц техники и 30 пожарных.
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Источник: 24 канал
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