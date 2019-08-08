Выпуск новостей за 10:00: Стоимость избирательной кампании. Пожар под Киевом

В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 10:00 – политические партии потратили на предвыборную кампанию почти один миллиард гривен. В городе Васильков вчера вечером горела птице-фабрика. К ликвидации пожара привлекли 7 единиц техники и 30 пожарных.

Также в выпуске: За минувшие сутки оккупанты 10 раз обстреляли позиции украинских военных почти по всей линии фронта. Сегодня второй день официального визита Владимира Зеленского в Турцию. Президент вскоре прибудет из Анкары в Стамбул. Роман Сущенко подписал документы о согласии отбывать "наказание" в Украине.

Источник: 24 канал