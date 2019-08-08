Випуск новин за 10:00: Вартість виборчої кампанії. Пожежа під Києвом

У випуску новин за 8 серпня станом на 10:00 – політичні партії витратили на передвиборчу кампанію майже один мільярд гривень. У містечку Васильків вчора надвечір палала птахо-фабрика. До ліквідації пожежі залучили 7 одиниць техніки та 30 пожежників.

Також у випуску: За минулу добу окупанти 10 разів обстріляли позиції українських військових майже по всій лінії фронту. Сьогодні другий день офіційного візиту Володимира Зеленського до Туреччини. Президент невдовзі прибуде з Анкари до Стамбула. Роман Сущенко підписав документи про згоду відбувати "покарання" в Україні.

Джерело: 24 канал