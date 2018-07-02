Выпуск новостей за 10:00: Суд над Павлом Грибом. Мировой рекорд украинца

Выпуск новостей за 10:00: Суд над Павлом Грибом. Мировой рекорд украинцаВыпуск новостей 52 Читати новину українською
В выпуске новостей за 2 июля по состоянию на 10:00 – в 11 часов должно начаться подготовительное судебное заседание по делу незаконного задержания Павла Гриба. Украинец Андрей Говоров в Риме установил мировой рекорд по плаванию стилем баттерфляй на 50 метров, рекорд держался почти десять лет.
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Источник: 24 канал
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