Випуск новин за 10:00: Суд над Павлом Грибом. Світовий рекорд українця

Випуск новин за 10:00: Суд над Павлом Грибом. Світовий рекорд українцяВипуск новин 53 Читать новость на русском
У випуску новин за 2 липня станом на 10:00 – об 11 годині має розпочатись підготовче судове засідання у справі незаконного затримання Павла Гриба. Українець Андрій Говоров у Римі встановив світовий рекорд з плавання стилем батерфляй на 50 метрів, рекорд тримався майже десять років.
Також у випуску:
Російські окупаційні війська нехтують хлібним перемир'ям.
У кількох регіонах України немає світла через негоду.
Вбивство ромки на Закарпатті.
Повернення українських туристів додому.
Велосипедисти оцінили нові державно-будівельні норми.
Єгипет не буде будувати центри для приймання біженців.
Джерело: 24 канал
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