Випуск новин за 10:00: Суд над Павлом Грибом. Світовий рекорд українця

У випуску новин за 2 липня станом на 10:00 – об 11 годині має розпочатись підготовче судове засідання у справі незаконного затримання Павла Гриба. Українець Андрій Говоров у Римі встановив світовий рекорд з плавання стилем батерфляй на 50 метрів, рекорд тримався майже десять років.

Також у випуску: Російські окупаційні війська нехтують хлібним перемир'ям. У кількох регіонах України немає світла через негоду. Вбивство ромки на Закарпатті. Повернення українських туристів додому. Велосипедисти оцінили нові державно-будівельні норми. Єгипет не буде будувати центри для приймання біженців.