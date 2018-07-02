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Випуск новин за 10:00: Суд над Павлом Грибом. Світовий рекорд українця

Випуск новин 53 Читать новость на русском

У випуску новин за 2 липня станом на 10:00 – об 11 годині має розпочатись підготовче судове засідання у справі незаконного затримання Павла Гриба. Українець Андрій Говоров у Римі встановив світовий рекорд з плавання стилем батерфляй на 50 метрів, рекорд тримався майже десять років.

Також у випуску:

Російські окупаційні війська нехтують хлібним перемир'ям.

У кількох регіонах України немає світла через негоду.

Вбивство ромки на Закарпатті.

Повернення українських туристів додому.

Велосипедисти оцінили нові державно-будівельні норми.

Єгипет не буде будувати центри для приймання біженців.

Теги: Новини України Україна – Росія Випуск новин заручники Рекорди плавання
Джерело: 24 канал
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