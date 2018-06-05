Выпуск новостей за 10:00: Суд по делу Януковича. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 10:00 - в Киеве сегодня продолжат рассматривать дело президента-беглеца Виктора Януковича. Сутки на фронте прошли без потерь, но обстрелы не прекращаются.

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Врачи в российской колонии, где находится пленник Олег Сенцов, обещают заливать ему питательную смесь через нос, если через неделю он не прекратит голодовку.

Депутаты сегодня продолжат рассматривать законопроект об Антикоррупционном суде.