Выпуск новостей за 10:00: Суд по делу Януковича. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 10:00 - в Киеве сегодня продолжат рассматривать дело президента-беглеца Виктора Януковича. Сутки на фронте прошли без потерь, но обстрелы не прекращаются.
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Количество жертв от извержения вулкана в Гватемале возросло до 62 человек. Пострадали больше трехсот человек.
Врачи в российской колонии, где находится пленник Олег Сенцов, обещают заливать ему питательную смесь через нос, если через неделю он не прекратит голодовку.
Депутаты сегодня продолжат рассматривать законопроект об Антикоррупционном суде.
Источник: 24 канал
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