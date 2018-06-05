Випуск новин за 10:00: Суд у справі Януковича. Ситуація на фронті
У випуску новин за 5 червня станом на 10:00 – у Києві сьогодні продовжать розглядати справу президента-втікача Віктора Януковича. Доба на фронті минула без втрат, проте обстріли не припиняються.
Також у випуск:
Кількість жертв від виверження вулкана у Гватемалі зросла до 62 людей. Постраждали понад три сотні людей.
Лікарі в російській колонії, де перебуває бранець Олег Сенцов, обіцяють заливати йому поживну суміш через ніс, якщо через тиждень він не припинить голодування.
Депутати сьогодні продовжать розглядати законопроект про Антикорупційний суд.
Джерело: 24 канал
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