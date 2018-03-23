Выпуск новостей за 10:00 Суд по делу Савченко. Франция бастует
В выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 10:00 – в зале Шевченковского суда должен слушаться вопрос об избрании меры пресечения Надежде Савченко. Во Франции бастуют железнодорожники, учителя и авиадиспетчеры против нового кодекса труда предложенного президентом Макроном.
Также в выпуске:
Япония не признала выборы в Крыму.
Заседание Верховной Рады.
Как снимают неприкосновенность с депутатов.
Источник: 24 Канал
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