Випуск новин за 10:00: Суд у справі Савченко. Франція страйкує
У випуску новин за 23 березня станом на 10:00 – у залі Шевченківського суду має слухатися питання про обрання запобіжного заходу Надії Савченко. У Франції страйкують залізничнки, вчителі та авіадиспетчери проти нового кодексу праці запропонованого президентом Макроном.
Також у випуску:
Японія не визнала вибори у Криму.
Засідання Верховної Ради.
Як знімають недоторканість з депутатів.
Джерело: 24 Канал
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