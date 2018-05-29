Выпуск новостей за 10:00: Сутки на фронте. Горящие леса на Херсонщине

В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 10:00 – на фронте ранены шестеро военных и один гражданский. Боевики не прекращают обстреливать украинские позиции, за прошедшие сутки били чуть ли не по всей линии разграничения. На Херсонщине горят леса, пожар на свыше 130 гектарах МЧС почти сутки полностью не могут потушить.

Также в выпуске: 19-летний военнослужащий попал в плен боевиков. Сенцов согласился на поддерживающую терапию. В Украину 29 мая приезжает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.