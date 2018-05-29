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ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Випуск новин за 10:00: Доба на фронті. Палаючі ліси на Херсонщині

Випуск новин 32 Читать новость на русском

У випуску новин за 29 травня станом на 10:00 – на фронті поранені шестеро військових та один цивільний. Бойовики не припиняють обстрілювати українські позиції, минулої доби гатили ледь не по всій лінії розмежування. На Херсонщині горять ліси, пожежу на понад 130 гектарів надзвичайники майже добу повністю не можуть загасити.

Також у випуску:

19-річний військовослужбовець потрапив в полон Бойовиків.

Сенцов погодився на підтримуюючу терапію.

В Україну 29 травня приїжджає президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр.

 

Теги: Війна на Донбасі Пожежа Новини Херсона ДСНС Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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