Випуск новин за 10:00: Доба на фронті. Палаючі ліси на Херсонщині

У випуску новин за 29 травня станом на 10:00 – на фронті поранені шестеро військових та один цивільний. Бойовики не припиняють обстрілювати українські позиції, минулої доби гатили ледь не по всій лінії розмежування. На Херсонщині горять ліси, пожежу на понад 130 гектарів надзвичайники майже добу повністю не можуть загасити.

Також у випуску: 19-річний військовослужбовець потрапив в полон Бойовиків. Сенцов погодився на підтримуюючу терапію. В Україну 29 травня приїжджає президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр.