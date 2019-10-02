Выпуск новостей за 10:00: Сутки на фронте. Прощание с военным в Мариуполе
В выпуске новостей за 2 октября по состоянию на 10:00 российские наемники 13 раз обстреляли позиции нашего войска. К счастью, ни один украинский воин не пострадал. В Мариуполе простились с бойцом 56-й отдельной мотопехотной бригады Владимиром Аджавенко.
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Источник: 24 канал
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