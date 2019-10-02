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      Выпуск новостей за 10:00: Сутки на фронте. Прощание с военным в Мариуполе

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 октября по состоянию на 10:00 российские наемники 13 раз обстреляли позиции нашего войска. К счастью, ни один украинский воин не пострадал. В Мариуполе простились с бойцом 56-й отдельной мотопехотной бригады Владимиром Аджавенко.

      Также в выпуске:

      В США решили продать Украине новую партию "Джевелинов". Это утвердили в американском Конгрессе.

      Украина начинает разведение войск возле Петровского и Золотого. Об этом накануне объявил президент Владимир Зеленский на брифинге.

      В Германии министр иностранных дел Гайко Маас заявил, что утверждение формулы Штайнмайера – это прогресс.

      Нидерланды хотят расследовать роль Украины в катастрофе "Боинга" рейса МН17.

      blog_ava
      Украина согласилась на формулу Штайнмайера: что это значит и что будет дальше
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      Теги: Война на Донбассе Новости Мариуполя Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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