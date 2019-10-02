Выпуск новостей за 10:00: Сутки на фронте. Прощание с военным в Мариуполе

В выпуске новостей за 2 октября по состоянию на 10:00 российские наемники 13 раз обстреляли позиции нашего войска. К счастью, ни один украинский воин не пострадал. В Мариуполе простились с бойцом 56-й отдельной мотопехотной бригады Владимиром Аджавенко.

Также в выпуске: В США решили продать Украине новую партию "Джевелинов". Это утвердили в американском Конгрессе. Украина начинает разведение войск возле Петровского и Золотого. Об этом накануне объявил президент Владимир Зеленский на брифинге. В Германии министр иностранных дел Гайко Маас заявил, что утверждение формулы Штайнмайера – это прогресс. Нидерланды хотят расследовать роль Украины в катастрофе "Боинга" рейса МН17.

Источник: 24 канал