Випуск новин за 10:00: Доба на фронті. Прощання з військовим у Маріуполі

У випуску новин за 2 жовтня станом на 10:00 – російські найманці 13 разів обстріляли позиції нашого війська. На щастя, жоден український воїн не постраждав. У Маріуполі попрощалися з бійцем 56-ї окремої мотопіхотної бригади Володимиром Аджавенком.

Також у випуску: У США вирішили продати Україні нову партію "Джевелінів". Це затвердили в американському Конгресі. Україна починає розведення військ біля Петрівського і Золотого. Таке напередодні оголосив президент Володимир Зеленський на брифінгу. У Німеччині міністр закордонних справ Гайко Маас заявив, що затвердження формули Штайнмаєра – це прогрес. Нідерланди хочуть розслідувати роль України у катастрофі "Боїнга" рейсу МН17.

Джерело: 24 канал