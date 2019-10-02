Випуск новин за 10:00: Доба на фронті. Прощання з військовим у Маріуполі
У випуску новин за 2 жовтня станом на 10:00 – російські найманці 13 разів обстріляли позиції нашого війська. На щастя, жоден український воїн не постраждав. У Маріуполі попрощалися з бійцем 56-ї окремої мотопіхотної бригади Володимиром Аджавенком.
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Джерело: 24 канал
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