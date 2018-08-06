Выпуск новостей за 10:00: Сутки на фронте. США расширили санкции против Ирана

В выпуске новостей за 10:00 – неспокойно прошли минувшие сутки на передовой: российские наемники 40 раз открывали огонь по позициям наших Вооруженных Сил. Применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. По данным разведки двух оккупантов уничтожили, еще семеро получили ранения. Соединенные Штаты ввели против Ирана новые санкции. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

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