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ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Выпуск новостей за 10:00: Сутки на фронте. США расширили санкции против Ирана

Выпуск новостей 17 Читати новину українською

В выпуске новостей за 10:00 – неспокойно прошли минувшие сутки на передовой: российские наемники 40 раз открывали огонь по позициям наших Вооруженных Сил. Применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. По данным разведки двух оккупантов уничтожили, еще семеро получили ранения. Соединенные Штаты ввели против Ирана новые санкции. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Также в выпуске:

Кто стоит за нападениями на активистов.

Землетрясение в Индонезии, погибли 142 человека.

В Киеве мужчина сгорел в опрокинутом в результате ДТП авто.

Теги: Новости США Иран АТО Операция Объединенных сил Война на Донбассе Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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