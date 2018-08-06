Випуск новин за 10:00: Доба на фронті. США розширили санції проти Ірану
У випуску новин за 10:00 – неспокійно минула доба на передовій: російські найманці 40 разів відкривали вогонь по позиціях наших Збройних Сил. Застосовували і заборонене Мінськими угодами озброєння. За даними розвідки двох окупантів знищено, ще семеро дістали поранення. Сполучені Штати запровадили проти Ірану нові санкції. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео.
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Джерело: 24 канал
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