Випуск новин за 10:00: Доба на фронті. США розширили санції проти Ірану

У випуску новин за 10:00 – неспокійно минула доба на передовій: російські найманці 40 разів відкривали вогонь по позиціях наших Збройних Сил. Застосовували і заборонене Мінськими угодами озброєння. За даними розвідки двох окупантів знищено, ще семеро дістали поранення. Сполучені Штати запровадили проти Ірану нові санкції. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео.

Також у випуску: Хто стоїть за нападами на активістів. Землетрус в Індонезії, загинуло 142 людини. У Києві чоловік згорів в перекинутому авто після ДТП.