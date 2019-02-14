Выпуск новостей за 10:00: Сутки на фронте. Суд на Мангером

В выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 10:00 на Донбассе пророссийские боевики десять раз открывали огонь по нашим армейцам, один военный ранен. Третьи сутки столичные судьи сегодня будут избирать меру пресечения Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Также в выпуске: Группа сенаторов демократов и республиканцев представили в Сенат США законопроект о дополнительном экономическом, политическом и дипломатическом давлении на Россию. В столице Южной Кореи произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов. В Иране произошел кровавый теракт, его жертвами стали более 40 человек. Смертник взорвал автобус, перевозивший спецназовцев.