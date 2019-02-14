Выпуск новостей за 10:00: Сутки на фронте. Суд на Мангером
В выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 10:00 на Донбассе пророссийские боевики десять раз открывали огонь по нашим армейцам, один военный ранен. Третьи сутки столичные судьи сегодня будут избирать меру пресечения Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк.
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Источник: 24 канал
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