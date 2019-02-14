Випуск новин за 10:00: Доба на фронті. Суд на Мангером

У випуску новин за 14 лютого станом на 10:00 – на Донбасі проросійські бойовики десять разів відкривали вогонь по наших армійцях, один військовий поранений. Третю добу столичні судді сьогодні обиратимуть запобіжний захід Владиславу Мангеру, підозрюваному в організації вбивства Катерини Гандзюк.

Також у випуску: Група сенаторів демократів та республіканців представили до Сенату США законопроект щодо додаткового економічного, політичного та дипломатичного тиску на Росію. У столиці Південної Кореї стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів. В Ірані стався кривавий теракт, його жертвами стали понад 40 людей. Смертник підірвав автобус, що перевозив спецназівців.