Випуск новин за 10:00: Доба на фронті. Суд на Мангером
У випуску новин за 14 лютого станом на 10:00 – на Донбасі проросійські бойовики десять разів відкривали вогонь по наших армійцях, один військовий поранений. Третю добу столичні судді сьогодні обиратимуть запобіжний захід Владиславу Мангеру, підозрюваному в організації вбивства Катерини Гандзюк.
Також у випуску:
Група сенаторів демократів та республіканців представили до Сенату США законопроект щодо додаткового економічного, політичного та дипломатичного тиску на Росію.
У столиці Південної Кореї стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів.
В Ірані стався кривавий теракт, його жертвами стали понад 40 людей. Смертник підірвав автобус, що перевозив спецназівців.
Джерело: 24 канал
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