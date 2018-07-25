Выпуск новостей за 10:00: Торговая война Трампа. Слив "янтарного дела"
В выпуске новостей за 25 июля по состоянию на 10:00 – президент США хочет отказаться от пошлин на товары из стран ЕС, но требует отменить пошлины на импортируемые американские товары. На переговоры с Трампом вылетел президент Еврокомиссии. В Центре противодействия коррупции считают, что САП сознательно тормозит так называемое "янтарное дело против народных депутатов Розенблата и Полякова.
Также в выпуске:
Боевики 33 раза обстреляли позиции ВСУ.
Из-за непогоды 66 населенных пунктов в 5 областях остались без света, половина из них во Львовской области.
Количество жертв пожаров в Греции достигло 77 человек.
Пять миллиардов кубометров воды накрыли Лаос.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Кирилл Островский: что известно о водителе Hummer, который насмерть сбил ребенка на переходесегодня, 11:21
-
Волкер объяснил, почему Украина должна продлить действие закона об особом статусе Донбассасегодня, 10:59
-
Отравление "Новичком": пострадавший британец впервые рассказал подробностисегодня, 09:52
Комментарии