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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ВАЛЮТА

Выпуск новостей за 10:00: Торговая война Трампа. Слив "янтарного дела"

Выпуск новостей 17 Читати новину українською

В выпуске новостей за 25 июля по состоянию на 10:00 – президент США хочет отказаться от пошлин на товары из стран ЕС, но требует отменить пошлины на импортируемые американские товары. На переговоры с Трампом вылетел президент Еврокомиссии. В Центре противодействия коррупции считают, что САП сознательно тормозит так называемое "янтарное дело против народных депутатов Розенблата и Полякова.

Также в выпуске:

Боевики 33 раза обстреляли позиции ВСУ.

Из-за непогоды 66 населенных пунктов в 5 областях остались без света, половина из них во Львовской области.

Количество жертв пожаров в Греции достигло 77 человек.

Пять миллиардов кубометров воды накрыли Лаос.

 

Теги: Выпуск новостей Дональд Трамп янтарь
Источник: 24 канал
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