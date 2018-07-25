Выпуск новостей за 10:00: Торговая война Трампа. Слив "янтарного дела"

В выпуске новостей за 25 июля по состоянию на 10:00 – президент США хочет отказаться от пошлин на товары из стран ЕС, но требует отменить пошлины на импортируемые американские товары. На переговоры с Трампом вылетел президент Еврокомиссии. В Центре противодействия коррупции считают, что САП сознательно тормозит так называемое "янтарное дело против народных депутатов Розенблата и Полякова.

Также в выпуске: Боевики 33 раза обстреляли позиции ВСУ. Из-за непогоды 66 населенных пунктов в 5 областях остались без света, половина из них во Львовской области. Количество жертв пожаров в Греции достигло 77 человек. Пять миллиардов кубометров воды накрыли Лаос.