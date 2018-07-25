Випуск новин за 10:00: Торговельна війна Трампа. Злив "бурштинової справи"

У випуску новин за 25 липня станом на 10:00 – президент США хоче відмовитись від мит на товари з країн ЄС, але вимагає скасувати мита на імпортовані американські товари. На переговори з Трампом до Вашингтона вилетів президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. У Центрі протидії корупції вважають, що САП свідомо гальмує так звану "бурштинову справу" проти народних депутатів Розенблата і Полякова.

Також у випуску: Бойовики 33 рази обстріляли позиції ЗСУ. Через негоду 66 населених пунктів у 5 областях залишилися без світла, половина з них у Львівській області. Кількість жертв пожеж у Греції досягла 77 осіб. П'ять мільярдів кубометрів води накрили Лаос.