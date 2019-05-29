Выпуск новостей за 10:00: Трагедия на шахте "Лесная". Торнадо в США

В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 10:00 – Во Львовской области в результате обрушения породы на шахте "Лесная" погибли двое горняков. Порода обвилась на горизонте 242 метров, на месте аварии работают спасатели и полиция. Смертельные торнадо в США не утихают. Вследствие масштабного природного бедствия в штатах Индиана и Огайо погиб человек.

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