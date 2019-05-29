Випуск новин за 10:00: Трагедія на шахті "Лісова". Торнадо у США

У випуску новин за 29 травня станом на 10:00 – У Львівській області внаслідок обвалення породи на шахті "Лісова" загинули двоє гірників. Порода обвилася на горизонті 242 метри, на місці аварії працюють рятувальники та поліція. Смертельні торнадо у США не вщухають. Внаслідок масштабного природного лиха у штатах Індіана та Огайо загинула людина.

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Джерело: 24 канал