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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 10:00: Трагедія на шахті "Лісова". Торнадо у США

      Випуск новин 45 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 травня станом на 10:00 – У Львівській області внаслідок обвалення породи на шахті "Лісова" загинули двоє гірників. Порода обвилася на горизонті 242 метри, на місці аварії працюють рятувальники та поліція. Смертельні торнадо у США не вщухають. Внаслідок масштабного природного лиха у штатах Індіана та Огайо загинула людина.

      Також у випуску:

      Колишньому очільнику Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі повернули громадянство. Він повинен прилетіти сьогодні о 17:15 до Києва з Варшави.

      Стан здоров'я українського політв'язня Едема Бекірова стрімко погіршився. Окрім болю в серці, оніміння ноги, високого тиску та високого рівня цукру в крові, додалися напади задухи та кашлю із кров'ю.

      На Дніпропетровщині сталася ДТП між фурою та мікроавтобусом, у якому їхали діти. Всі 16 школярів потрапили у лікарню з різними травмами.

       

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      Теги: Випуск новин Жертви Аварії на шахтах Новини США Торнадо у США Стихійні лиха
      Джерело: 24 канал
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