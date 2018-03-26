Выпуск новостей за 10:00: Трагедия в Кемерово. Мемориал жертвам МН-17
В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 10:00 – в российском Кемерово продолжается спасательная операция в торговом центре, во время пожара в котором погибли больше полусотни человек. Голландцы открыли мемориал в память о погибших в авиакатастрофе над Донбассом.
Также в выпуске:
На фронте погиб один украинский защитник, еще один – получил ранения.
Экс-президента Виктора Януковича подозревают в организации расстрелов на Майдане.
Закон о валюте позволят украинцам свободно распоряжаться своими средствами.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии