Выпуск новостей за 10:00: Трагедия в Кемерово. Мемориал жертвам МН-17

В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 10:00 – в российском Кемерово продолжается спасательная операция в торговом центре, во время пожара в котором погибли больше полусотни человек. Голландцы открыли мемориал в память о погибших в авиакатастрофе над Донбассом.

Также в выпуске: На фронте погиб один украинский защитник, еще один – получил ранения. Экс-президента Виктора Януковича подозревают в организации расстрелов на Майдане. Закон о валюте позволят украинцам свободно распоряжаться своими средствами.