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Выпуск новостей за 10:00: Трагедия в Кемерово. Мемориал жертвам МН-17

Выпуск новостей 95 Читати новину українською

В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 10:00 – в российском Кемерово продолжается спасательная операция в торговом центре, во время пожара в котором погибли больше полусотни человек. Голландцы открыли мемориал в память о погибших в авиакатастрофе над Донбассом.

Также в выпуске:

На фронте погиб один украинский защитник, еще один – получил ранения.

Экс-президента Виктора Януковича подозревают в организации расстрелов на Майдане.

Закон о валюте позволят украинцам свободно распоряжаться своими средствами.

Теги: Новости России Пожар в Кемерово Сбитый Boeing 777 Выпуск новостей Нидерланды
Источник: 24 Канал
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