Випуск новин за 10:00: Трагедія у Кемерово. Меморіал жертв МН-17

У випуску новин за 26 березня станом на 10:00 – у російському Кемерово триває рятувальна операція у торговому центрі, під час пожежі в якому вже загинуло більше півсотні людей. Голландці відкрили меморіал у пам'ять про загиблих в авіакатастрофі над Донбасом.

Також у випуску: На фронті загинув один український захисник, ще один – дістав поранення. Екс-президента Віктора Януковича підозрюють в організації розстрілів на Майдані. Закон про валюту: чи дозволять українцям вільно розпоряджатися своїми коштами.