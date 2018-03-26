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ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 10:00: Трагедія у Кемерово. Меморіал жертв МН-17

Випуск новин 97 Читать новость на русском

У випуску новин за 26 березня станом на 10:00 – у російському Кемерово триває рятувальна операція у торговому центрі, під час пожежі в якому вже загинуло більше півсотні людей. Голландці відкрили меморіал у пам'ять про загиблих в авіакатастрофі над Донбасом.

Також у випуску:

На фронті загинув один український захисник, ще один – дістав поранення.

Екс-президента Віктора Януковича підозрюють в організації розстрілів на Майдані.

Закон про валюту: чи дозволять українцям вільно розпоряджатися своїми коштами.

Теги: Новини Росії Пожежа в Кемерово Випуск новин Збитий Boeing 777 Нідерланди
Джерело: 24 Канал
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