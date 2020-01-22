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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      Выпуск новостей за 10:00: Трамп в Давосе. Boeing сняли с производства самолет

      Выпуск новостей 32 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 января состоянию на 10:00 – Дональд Трамп на форуме в Давосе призвал Европу покупать газ у Америки. Говорит, дело не в деньгах, а в достижении энергетической безопасности. Boeing официально прекратила производство пассажирских самолетов 737-MAX. Он попал в несколько катастроф за последние годы. Украинские авиакомпании тоже заказали восемь лайнеров, однако их не используют.

      Также в выпуске: 

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      Теги: авиация Давос 2020 Выпуск новостей
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