Выпуск новостей за 10:00: Трамп в Давосе. Boeing сняли с производства самолет

В выпуске новостей за 22 января состоянию на 10:00 – Дональд Трамп на форуме в Давосе призвал Европу покупать газ у Америки. Говорит, дело не в деньгах, а в достижении энергетической безопасности. Boeing официально прекратила производство пассажирских самолетов 737-MAX. Он попал в несколько катастроф за последние годы. Украинские авиакомпании тоже заказали восемь лайнеров, однако их не используют.

Также в выпуске: В Швейцарии продолжается Давосский форум. Сегодня там будет выступать Президент Украины Владимир Зеленский. Новый коронавирус зафиксировали и в Соединенных Штатах. Болезнь начала распространяться из Китая. Подозреваемый в убийстве херсонской активистки Игорь Павловский проведет полтора месяца под стражей.