Выпуск новостей за 10:00: Трамп в Давосе. Boeing сняли с производства самолет
В выпуске новостей за 22 января состоянию на 10:00 – Дональд Трамп на форуме в Давосе призвал Европу покупать газ у Америки. Говорит, дело не в деньгах, а в достижении энергетической безопасности. Boeing официально прекратила производство пассажирских самолетов 737-MAX. Он попал в несколько катастроф за последние годы. Украинские авиакомпании тоже заказали восемь лайнеров, однако их не используют.
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