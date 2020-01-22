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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Випуск новин за 10:00: Трамп у Давосі. Boeing зняли з виробництва літак

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 січня станом на 10:00 – Дональд Трамп на форумі в Давосі закликав Європу купувати газ в Америки. Каже, справа не у грошах, а в досягненні енергетичної безпеки. Компанія Boeing офіційно припинила виробництво пасажирських літаків 737-MAX. Він потрапив у декілька катастроф за останні роки. Українські авіакомпанії теж замовили вісім лайнерів, проте їх не використовують.

      Також у випуску: 

      У Швейцарії триває Давоський форум. Сьогодні там виступатиме Президент України Володимир Зеленський. 

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      Теги: авіація Випуск новин Давос 2020
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