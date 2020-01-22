Випуск новин за 10:00: Трамп у Давосі. Boeing зняли з виробництва літак
У випуску новин за 22 січня станом на 10:00 – Дональд Трамп на форумі в Давосі закликав Європу купувати газ в Америки. Каже, справа не у грошах, а в досягненні енергетичної безпеки. Компанія Boeing офіційно припинила виробництво пасажирських літаків 737-MAX. Він потрапив у декілька катастроф за останні роки. Українські авіакомпанії теж замовили вісім лайнерів, проте їх не використовують.
Також у випуску:
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