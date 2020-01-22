Випуск новин за 10:00: Трамп у Давосі. Boeing зняли з виробництва літак

У випуску новин за 22 січня станом на 10:00 – Дональд Трамп на форумі в Давосі закликав Європу купувати газ в Америки. Каже, справа не у грошах, а в досягненні енергетичної безпеки. Компанія Boeing офіційно припинила виробництво пасажирських літаків 737-MAX. Він потрапив у декілька катастроф за останні роки. Українські авіакомпанії теж замовили вісім лайнерів, проте їх не використовують.

Також у випуску: У Швейцарії триває Давоський форум. Сьогодні там виступатиме Президент України Володимир Зеленський. Новий коронавірус зафіксували й у Сполучених Штатах. Хвороба почала поширюватися із Китаю. Підозрюваний у вбивстві херсонської активістки Ігор Павловський проведе півтора місяця під вартою.