Выпуск новостей за 10:00: Украинцы на инаугурации Трампа. Закон о домашнем насилии

В выпуске новостей за 11 января по состоянию на 10:00 – спецпрокурор США Роберт Мюллер изучает список влиятельных украинских политиков и бизнесменов, которые посещали инаугурацию Дональда Трампа. Так высчитывают, через кого Кремль мог бы вмешиваться в выборы. 11 января вступают в силу изменения в Уголовном кодексе. Теперь секс без согласия будет подпадать под статью об изнасиловании.

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