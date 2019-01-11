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      Выпуск новостей за 10:00: Украинцы на инаугурации Трампа. Закон о домашнем насилии

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 января по состоянию на 10:00 – спецпрокурор США Роберт Мюллер изучает список влиятельных украинских политиков и бизнесменов, которые посещали инаугурацию Дональда Трампа. Так высчитывают, через кого Кремль мог бы вмешиваться в выборы. 11 января вступают в силу изменения в Уголовном кодексе. Теперь секс без согласия будет подпадать под статью об изнасиловании.

      Также в выпуске:

      После четырех суток поисков в Карпатах спасатели нашли пропавшего в Сочельник лыжника-экстремала.

      В Днепропетровской области на шахте произошла вспышка метана: пятеро горняков получили ожоги второй и третьей степени.

      Суд рассекретил переписку швейцарских банков в отношении экс-нардепа Николая Мартыненко.

      Теги: Новости США Законодательство Дональд Трамп Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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