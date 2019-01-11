Випуск новин за 10:00: Українці на інавгурації Трампа. Закон про домашнє насильство

У випуску новин за 11 січня станом на 10:00 – спецпрокурор США Роберт Мюллер вивчає список впливових українських політиків і бізнесменів, які відвідували інавгурацію Дональда Трампа. Так вираховують, через кого Кремль міг би втручатись у вибори. 11 січня набувають чинності зміни в Кримінальному кодексі. Тепер секс без згоди підпадатиме під статтю зґвалтування.

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