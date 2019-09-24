Выпуск новостей за 10:00: Украинские политзаключенные в РФ. Курс валют

В выпуске новостей за 24 сентября по состоянию на 10:00 – в Варшаве на совещании ОБСЕ омбудсвумен Людмила Денисова отметила, что на территории России и в оккупированном Крыму до сих пор незаконно удерживаются 113 украинских граждан, в частности 89 крымских татар. Курс доллара упал на 11 копеек и стоит 24 гривны 32 копейки. Так дешево он не стоил уже три года. Евро также активно дешевеет.

Также в выпуске: Экоактивистка Грета Тюнберг ярко продемонстрировала свое отношение к американскому президенту на климатическом саммите ООН. По словам французского президента Эммануэля Макрона, встречу лидеров нормандской четверки следует ожидать в ближайшие недели. 22 сентября специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 100 обстрелов. Владимира Путина "похоронили": на одном из крестов на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге размести его фотографию с черной лентой.

Источник: 24 канал