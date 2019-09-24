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      Выпуск новостей за 10:00: Украинские политзаключенные в РФ. Курс валют

      Выпуск новостей 24 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 сентября по состоянию на 10:00 – в Варшаве на совещании ОБСЕ омбудсвумен Людмила Денисова отметила, что на территории России и в оккупированном Крыму до сих пор незаконно удерживаются 113 украинских граждан, в частности 89 крымских татар. Курс доллара упал на 11 копеек и стоит 24 гривны 32 копейки. Так дешево он не стоил уже три года. Евро также активно дешевеет.

      Также в выпуске:

      Экоактивистка Грета Тюнберг ярко продемонстрировала свое отношение к американскому президенту на климатическом саммите ООН.

      По словам французского президента Эммануэля Макрона, встречу лидеров нормандской четверки следует ожидать в ближайшие недели.

      22 сентября специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 100 обстрелов.

      Владимира Путина "похоронили": на одном из крестов на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге размести его фотографию с черной лентой.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Людмила Денисова Украинцы в плену РФ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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