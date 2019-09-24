Випуск новин за 10:00: Українські політв'язні в РФ. Курс валют

У випуску новин за 24 вересня станом на 10:00 – у Варшаві на нараді ОБСЄ омбудсвумен Людмила Денісова зазначила, що на території Росії та в окупованому Криму досі незаконно утримуються 113 українських громадян, зокрема 89 кримських татар. Курс долара впав на 11 копійок і коштує 24 гривні 32 копійки. Так дешево він не коштував вже три роки. Євро також активно дешевшає.

Також у випуску: Екоактивістка Грета Тюнберг яскраво продемонструвала своє ставлення до американського президента на кліматичному саміті ООН. За словами французького президента Еммануеля Макрона, зустріч лідерів нормандської четвірки слід чекати найближчими тижнями. 22 вересня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 100 обстрілів. Володимира Путіна "поховали": на одному з хрестів на Смоленському кладовищі у Санкт-Петербурзі розмісти його світлину з чорною стрічкою.

Джерело: 24 канал