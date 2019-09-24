12:11
24 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін піднімає бойовий дух армії. Сматріни нєвєсти для Пині
      Вєсті Кремля
      21:58, 23 вересня
      Вєсті.UA: Підвищення зарплат Шредінгера. Нє віноват Труба, Портнов сам прішол
      Вєсті.UA
      19:55, 23 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Випуск новин за 10:00: Українські політв'язні в РФ. Курс валют

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 вересня станом на 10:00 – у Варшаві на нараді ОБСЄ омбудсвумен Людмила Денісова зазначила, що на території Росії та в окупованому Криму досі незаконно утримуються 113 українських громадян, зокрема 89 кримських татар. Курс долара впав на 11 копійок і коштує 24 гривні 32 копійки. Так дешево він не коштував вже три роки. Євро також активно дешевшає.

      Також у випуску: 

      Екоактивістка Грета Тюнберг яскраво продемонструвала своє ставлення до американського президента на кліматичному саміті ООН.

      За словами французького президента Еммануеля Макрона, зустріч лідерів нормандської четвірки слід чекати найближчими тижнями. 

      22 вересня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 100 обстрілів. 

      Володимира Путіна "поховали": на одному з хрестів на Смоленському кладовищі у Санкт-Петербурзі розмісти його світлину з чорною стрічкою.

      blog_ava
      Яке вбрання обрала Олена Зеленська для візиту до США: фото першої леді
      сьогодні
      6524
      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Людмила Денісова Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Борітеся — поборете: корупція в школах
      сьогодні , 12:00 Борітеся — поборете: корупція в школах
      Блог Медіа 69
      Стус, Вишневський і секрети космосу: 10 найбільш захоплюючих книг 26-го Форуму видавців
      сьогодні , 10:00 Стус, Вишневський і секрети космосу: 10 найбільш захоплюючих книг 26-го Форуму видавців
      Під обкладинкою 398
      Український саміт у Парижі затримується, – Deutsche Welle
      сьогодні , 08:40 Український саміт у Парижі затримується, – Deutsche Welle
      Борис Немировський 483
      Український скандал у США: що пишуть про це західні медіа
      сьогодні , 08:15 Український скандал у США: що пишуть про це західні медіа
      Світлана Попова 6342
      Великий договір щодо Донбасу: що пропонують у Зеленського і які наслідки
      сьогодні , 07:45 Великий договір щодо Донбасу: що пропонують у Зеленського і які наслідки
      Інна Жолобович 9678
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук