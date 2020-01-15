Выпуск новостей за 10:00: Украинские военные в Ираке. Кнопкодавы в Раде
В выпуске новостей за 15 января по состоянию на 10:00 – Украина может отправить в Ирак 20 наших военных на поддержку миссии НАТО. В Верховной Раде на первом же пленарном заседании уже поймали первых кнопкодавов. Голосовали за коллег Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов.
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