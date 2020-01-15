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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      Выпуск новостей за 10:00: Украинские военные в Ираке. Кнопкодавы в Раде

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 января по состоянию на 10:00 – Украина может отправить в Ирак 20 наших военных на поддержку миссии НАТО. В Верховной Раде на первом же пленарном заседании уже поймали первых кнопкодавов. Голосовали за коллег Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов.

      Также в выпуске:

      Суд сегодня рассмотрит ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения для подозреваемой в деле Шеремета Яны Дугарь.

      В сети появилось новое видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране.

      В Соединенных Штатах коммерческий самолет сбросил реактивное топливо просто над начальной школой.

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      Теги: Выпуск новостей Верховная Рада Ирак
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