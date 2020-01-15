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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 10:00: Українські віськові в Іраку. Кнопкодави в Раді

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 січня станом на 10:00 – Україна може відправити до Іраку 20 наших військових на підтримку місії НАТО. У Верховній Раді на першому ж пленарному засіданні вже впіймали перших кнопкодавів. Голосували за колег Вадим Новинський та Дмитро Шпенов.

      Також у випуску:

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      Теги: Випуск новин Верховна Рада Ірак
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