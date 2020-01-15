Випуск новин за 10:00: Українські віськові в Іраку. Кнопкодави в Раді

У випуску новин за 15 січня станом на 10:00 – Україна може відправити до Іраку 20 наших військових на підтримку місії НАТО. У Верховній Раді на першому ж пленарному засіданні вже впіймали перших кнопкодавів. Голосували за колег Вадим Новинський та Дмитро Шпенов.

Також у випуску: Суд сьогодні розгляне клопотання адвокатів про зміну запобіжного заходу для підозрюваної у справі Шеремета Яни Дугарь. У мережі з'явилося нове відео ракетного удару по українському літаку в Ірані. У Сполучених Штатах комерційний літак скинув реактивне паливо просто над початковою школою.