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      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
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      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Выпуск новостей за 10:00: Усиление боевиков Россией. Стрельба в центре Москвы

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 10:00 – Россия усиливает войска противника ракетными комплексами. В Главном управлении разведки зафиксировали колонну прибывшей на Донбасс военной техники. Двое погибших и пятеро раненых. Такие последствия стрельбы в Москве на Лубянке. В канун праздника контрразведчика неизвестный открыл огонь в штаб-квартире российского ФСБ.

      Также в выпуске:

      Кабмин проголосовал за отмену соответствующих положений в отношении распространителей лотерей в лицензионных условиях.

      Рада проголосовала за реестр педофилов и химическую кастрацию.

      Переговоры по транзиту российского газа в ЕС через Украину возобновят уже сегодня.

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      Теги: Новости России Выпуск новостей
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