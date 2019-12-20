Выпуск новостей за 10:00: Усиление боевиков Россией. Стрельба в центре Москвы
В выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 10:00 – Россия усиливает войска противника ракетными комплексами. В Главном управлении разведки зафиксировали колонну прибывшей на Донбасс военной техники. Двое погибших и пятеро раненых. Такие последствия стрельбы в Москве на Лубянке. В канун праздника контрразведчика неизвестный открыл огонь в штаб-квартире российского ФСБ.
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