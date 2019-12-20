Выпуск новостей за 10:00: Усиление боевиков Россией. Стрельба в центре Москвы

В выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 10:00 – Россия усиливает войска противника ракетными комплексами. В Главном управлении разведки зафиксировали колонну прибывшей на Донбасс военной техники. Двое погибших и пятеро раненых. Такие последствия стрельбы в Москве на Лубянке. В канун праздника контрразведчика неизвестный открыл огонь в штаб-квартире российского ФСБ.

Также в выпуске: Кабмин проголосовал за отмену соответствующих положений в отношении распространителей лотерей в лицензионных условиях. Рада проголосовала за реестр педофилов и химическую кастрацию. Переговоры по транзиту российского газа в ЕС через Украину возобновят уже сегодня.