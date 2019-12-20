Випуск новин за 10:00: Підсилення бойовиків Росією. Стрілянина у центрі Москви

У випуску новин за 20 грудня станом на 10:00 – Росія посилює війська противника ракетними комплексами. У головному управлінні розвідки зафіксували колону військової техніки, що прибула на Донбас. Двоє загиблих та п'ятеро поранених. Такі наслідки стрілянини у Москві на Луб'янці. У переддень свята контррозвідника невідомий відкрив вогонь у штаб-квартирі російського ФСБ.

Також у випуску: Кабмін проголосував за скасування відповідних положень щодо розповсюджувачів лотерей в ліцензійних умовах. Рада проголосувала за реєстр педофілів та хімічну кастрацію. Переговори по транзиту російського газу у ЄС через Україну відновлять вже сьогодні.