10:49
20 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта 24 Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ СТРІЛЯНИНА У МОСКВІ БІЛЯ ФСБ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін відбудовує Сирію заради Лаврова. Залякування від Росії
      Вєсті Кремля
      21:08, 19 грудня
      Вєсті.UA: Справжня сенсація від Тимошенко. Ілля Кива знайшов себе
      Вєсті.UA
      20:38, 19 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ СТРІЛЯНИНА У МОСКВІ БІЛЯ ФСБ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Випуск новин за 10:00: Підсилення бойовиків Росією. Стрілянина у центрі Москви

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 грудня станом на 10:00 – Росія посилює війська противника ракетними комплексами. У головному управлінні розвідки зафіксували колону військової техніки, що прибула на Донбас. Двоє загиблих та п'ятеро поранених. Такі наслідки стрілянини у Москві на Луб'янці. У переддень свята контррозвідника невідомий відкрив вогонь у штаб-квартирі російського ФСБ.

      Також у випуску:

      Кабмін проголосував за скасування відповідних положень щодо розповсюджувачів лотерей в ліцензійних умовах.

      Рада проголосувала за реєстр педофілів та хімічну кастрацію.

      Переговори по транзиту російського газу у ЄС через Україну відновлять вже сьогодні.

      Чудес не буває, – Вітренко сказав, скільки коштуватиме газ в 2020 році
      сьогодні
      6002
      Теги: Випуск новин Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:00 Найкращі книжки 2019 року, які варті уваги
      Євгенія Мазур 220
      сьогодні , 08:40 Я не хочу бачити радянський союз у своїй тарілці, – Клопотенко
      Євген Клопотенко 848
      сьогодні , 01:34 Що збрехав Путін про Україну в щорічному зверненні
      Антон Голобородько 2525
      19 грудня , 23:00 Головний лікар плачевного тубдиспансеру у Тернополі живе у маєтках і отримує 700 тисяч на рік
      Олександра Устінова 1940
      19 грудня , 22:00 Комедія про війну "Наші котики", або Гумор як спосіб реабілітації
      Блог Соцмережі 473
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук