Випуск новин за 10:00: Підсилення бойовиків Росією. Стрілянина у центрі Москви
У випуску новин за 20 грудня станом на 10:00 – Росія посилює війська противника ракетними комплексами. У головному управлінні розвідки зафіксували колону військової техніки, що прибула на Донбас. Двоє загиблих та п'ятеро поранених. Такі наслідки стрілянини у Москві на Луб'янці. У переддень свята контррозвідника невідомий відкрив вогонь у штаб-квартирі російського ФСБ.
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