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      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 10:00: Утечка химикатов в Малайзии. Вопрос освобождения моряков

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 марта состоянием на 10:00 в Малайзии более 500 человек отравились из-за токсичных выбросов в реку. В больницах остаются более полутора сотен. Россия категорически отказывается обсуждать освобождение пленных украинских моряков и избегает разговоров на переговорах.

      Также в выпуске:

      Во львовской областной инфекционной больнице двое детей находятся в коме из-за осложнений кори.

      В Украине отмечают праздник защитников, которые пошли защищать землю по зову сердца. В этот день пять лет назад 500 бойцов-добровольцев из Самобороны Майдана сформировали первый батальон.

      На передовой снова раздаются выстрелы, двое наших военных получили ранения в результате боев накануне.

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      Теги: Украина – Россия Украинцы в плену РФ Малайзия Выпуск новостей
      Источник: 24 Канал
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