Выпуск новостей за 10:00: Утечка химикатов в Малайзии. Вопрос освобождения моряков
В выпуске новостей за 14 марта состоянием на 10:00 в Малайзии более 500 человек отравились из-за токсичных выбросов в реку. В больницах остаются более полутора сотен. Россия категорически отказывается обсуждать освобождение пленных украинских моряков и избегает разговоров на переговорах.
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Во львовской областной инфекционной больнице двое детей находятся в коме из-за осложнений кори.
В Украине отмечают праздник защитников, которые пошли защищать землю по зову сердца. В этот день пять лет назад 500 бойцов-добровольцев из Самобороны Майдана сформировали первый батальон.
На передовой снова раздаются выстрелы, двое наших военных получили ранения в результате боев накануне.
Источник: 24 Канал
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