Випуск новин за 10:00: Витік хімікатів у Малайзії. Питання звільнення моряків

У випуску новин за 14 березня станом на10:00 – у Малайзії понад 500 людей отруїлися через токсичні викиди у річку. У лікарнях залишаєть більше півтори сотні. Росія категорично відмовляється обговорювати звільнення полонених українських моряків й ункає про то розмов на переговорах.

Також у випуску: У львівській обласній інфекційній лікарні двоє дітей перебувають у комі через наслідки кору. В Україні відзначають свято захисників, які пішли боронити землю за покликом серця. Цього дня п'ять років тому 500 бійців-добровольців з Самоборони Майдану сформували перший батальйон. На передовій знову лунають постріли, двоє наших військових зазнали поранень внаслідок боїв напередодні.