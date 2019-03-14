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      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 10:00: Витік хімікатів у Малайзії. Питання звільнення моряків

      Випуск новин 35 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 березня станом на10:00 – у Малайзії понад 500 людей отруїлися через токсичні викиди у річку. У лікарнях залишаєть більше півтори сотні. Росія категорично відмовляється обговорювати звільнення полонених українських моряків й ункає про то розмов на переговорах.

      Також у випуску: 

      У львівській обласній інфекційній лікарні двоє дітей перебувають у комі через наслідки кору.

      В Україні відзначають свято захисників, які пішли боронити землю за покликом серця. Цього дня п'ять років тому 500 бійців-добровольців з Самоборони Майдану сформували перший батальйон.

      На передовій знову лунають постріли, двоє наших військових зазнали поранень внаслідок боїв напередодні.

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      Теги: Українці в полоні РФ Україна – Росія Випуск новин Малайзія
      Джерело: 24 Канал
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