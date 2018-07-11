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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 10:00: Увольнение из-за Brexit. Дело Манафорта

Выпуск новостей 23 Читати новину українською

В выпуске новостей за 11 июля по состоянию на 10:00 – в Британии в отставку ушли два руководителя партии Терезы Мэй. Всё – из сценария британского премьера по выходу из Евросоюза. Пола Манафорта перевели из тюрьмы в сельской местности в штате Вирджиния в другую, которая ближе к Вашингтона. Потому что он жаловался на то, что в предыдущей не может полноценно готовиться к судебному заседанию.

Также в выпуске:

В Брюсселе лидеры 29 стран соберутся на саммит НАТО, одной из обсуждаемых тем будет отношения между Евросоюзом и США.

"Автоевросила" митингует под Верховной Радой.

За минувшие сутки ни один наш защитник не был ранен, хотя российско-оккупационные войска продолжают игнорировать установленное "хлебное перемирие". Почти по всей линии соприкосновения враг бил по нашим позициям 20 раз.

Теги: Великобритания Brexit Пол Манафорт Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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