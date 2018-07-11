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Випуск новин за 10:00: Звільнення через Brexit. Справа Манафорта

Випуск новин 13 Читать новость на русском

У випуску новин за 11 липня станом на 10:00 – у Британії у відставку пішли два керівники партії Терези Мей. Усе – через сценарій британської прем'єрки щодо виходу з Євросоюзу. Пола Манафорта перевели із в'язниці у сільській місцевості в штаті Вірджинія до іншої, яка ближче до Вашингтона. Бо він скаржився на те, що у попередній не може повноцінно готуватися до судового засідання.

Також у випуску:

У Брюсселі лідери 29 країн зберуться на саміт НАТО, однією з обговорюваних тем будуть відносини між Євросоюзом та США.

"Автоєвросила" мітингує під Верховною Радою. 

За минулу добу жоден наш захисник не отримав поранення, хоча російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати встановлене "хлібне перемир’я". Майже по всій лінії зіткнення ворог гатив по наших позиціях 20 разів. 

Теги: Випуск новин Пол Манафорт Великобританія Brexit
Джерело: 24 канал
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