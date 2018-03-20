Выпуск новостей за 10:00: Венгрия угрожает Украине. Бойкот ЧМ в России

В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 10:00 – Венгрия угрожает Украине из-за закона об образовании. Исландия вслед за Великобританией хочет бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России.

Также в выпуске: За минувшие сутки на фронте ранили одного украинского бойца. На Донбасс заехали российские снайперы. Россия начала военные учения в оккупированном Крыму.