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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО
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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Випуск новин за 10:00: Угорщина погрожує Україні. Бойкот ЧС в Росії

Випуск новин 43 Читать новость на русском

У випуску новин за 20 березня станом на 10:00 – Угорщина погрожує Україні через закон про освіту. Ісландія слідом за Великою Британією хоче бойкотувати Чемпіонат Світу з футболу в Росії.

Також у випуску:

За минулу добу на фронті поранили одного українського бійця.

На Донбас заїхали російські снайпери.

Росія почала військові навчання в окупованому Криму.

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Випуск новин Угорщина мовне питання Ісландія
Джерело: 24 Канал
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