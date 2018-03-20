Випуск новин за 10:00: Угорщина погрожує Україні. Бойкот ЧС в Росії
У випуску новин за 20 березня станом на 10:00 – Угорщина погрожує Україні через закон про освіту. Ісландія слідом за Великою Британією хоче бойкотувати Чемпіонат Світу з футболу в Росії.
Також у випуску:
За минулу добу на фронті поранили одного українського бійця.
На Донбас заїхали російські снайпери.
Росія почала військові навчання в окупованому Криму.
Джерело: 24 Канал
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