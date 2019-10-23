Выпуск новостей за 10:00: Вода в Лисичанске. Встреча Зеленского и Штайнмайера
В выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 10:00 – скоро в Лисичанске будет вода – Водоканалу уже дали свет. Об этом сообщили в государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины. Все преграды для возобновления работы "нормандской четверки" устранены. Об этом во время встречи с Франком-Вальтером Штайнмайером заявил Владимир Зеленский.
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Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском "Первом канале".
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