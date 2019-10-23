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      Выпуск новостей за 10:00: Вода в Лисичанске. Встреча Зеленского и Штайнмайера

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 10:00 – скоро в Лисичанске будет вода – Водоканалу уже дали свет. Об этом сообщили в государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины. Все преграды для возобновления работы "нормандской четверки" устранены. Об этом во время встречи с Франком-Вальтером Штайнмайером заявил Владимир Зеленский.

      Также в выпуске:

      Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском "Первом канале".

      blog_ava
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      Теги: Формула Штайнмайера Владимир Зеленский Коммунальные услуги Лисичанск Выпуск новостей
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