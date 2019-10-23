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      Випуск новин за 10:00: Вода у Лисичанську. Зустріч Зеленського і Штайнмаєра

      Випуск новин 5 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 жовтня станом на 10:00 – скоро у Лисичанську буде вода – Водоканалу вже дали світло. Про це повідомили в державній службі надзвичайних ситуацій України. Всі перепони для відновлення роботи "нормандської четвірки" усунуто. Про це під час зустрічі з Франком-Вальтером Штайнмаєром заявив Володимир Зеленський.

      Також у випуску:

      Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко прийняв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі".

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      Теги: Випуск новин Лисичанськ Комунальні послуги Володимир Зеленський Формула Штайнмаєра
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