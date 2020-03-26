Выпуск новостей за 10:00: Военная операция во Франции. Меры безопасности в Израиле

В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 10:00 – Франция объявила военную операцию, чтобы преодолеть коронавирус. Она будет называться "Стойкость". Теперь и французские военные будут помогать людям, пострадавшим от недуга. В Израиле снова усиливают меры безопасности. Местная власть приказала закрыть все храмы, синагоги и мечети. На улице можно выходить группами, не больше десяти человек.

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