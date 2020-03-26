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      Выпуск новостей за 10:00: Военная операция во Франции. Меры безопасности в Израиле

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 10:00 – Франция объявила военную операцию, чтобы преодолеть коронавирус. Она будет называться "Стойкость". Теперь и французские военные будут помогать людям, пострадавшим от недуга. В Израиле снова усиливают меры безопасности. Местная власть приказала закрыть все храмы, синагоги и мечети. На улице можно выходить группами, не больше десяти человек.

      Также в выпуске:

      Совет безопасности ООН выделит Украине 33 миллиона долларов. Это предусмотрено глобальным планом гуманитарного реагирования для борьбы с Covid-19.

      Карантин в Украине продлили до 24 апреля включительно, а вместе с тем – перенесли внешнее независимое оценивание. Об этом сообщили в Минобразования.

      Испания опередила Китай по смертности от коронавируса, там погибли уже свыше 3600 человек. Это на 400 больше, чем в Поднебесной.

      Компания Tesla начнет производство аппаратов искусственной вентиляции легких. Для этого переоборудуют закрытый завод в штате Нью-Йорк.

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      Теги: Новости Израиля Новости Франции Выпуск новостей
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