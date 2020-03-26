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      Випуск новин за 10:00: Військова операція у Франції. Заходи безпеки в Ізраїлі

      Випуск новин -

      У випуску новин за 26 березня станом на 10:00 – Франція оголосила військову операцію, аби подолати коронавірус. Вона матиме назву "Стійкість". Тепер і французькі військові допомагатимуть людям, що постраждали від недуги. В Ізраїлі вкотре посилюють заходи безпеки. Тамтешня влада наказала закрити всі храми, синагоги та мечеті. На вулиці можна виходити групами, не більше десяти людей.

      Також у випуску: 

      Рада безпеки ООН виділить Україні 33 мільйони доларів. Це передбачено глобальним планом гуманітарного реагування для боротьби з Covid-19.

      Карантин в Україні родовжили до 24 квітня включно, а разом з тим – перенесли зовнішнє незалежне оцінювання. Про це повідомили в Міносвіти. 

      Іспанія випередила Китай за смертністю від коронавірусу, там загинули вже понад 3600 людей. Це – на 400 більше, ніж у Піднебесній. 

      Компанія Tesla почне виробництво апаратів штучної вентиляції легень. Для цього переобладнають закритий завод у штаті Нью-Йорк. 

      Новини про коронавірус 25 березня: в Україні продовжили карантин, захворів принц Чарльз
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      Теги: Новини Ізраїля Новини Франції Випуск новин
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