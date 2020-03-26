Випуск новин за 10:00: Військова операція у Франції. Заходи безпеки в Ізраїлі

У випуску новин за 26 березня станом на 10:00 – Франція оголосила військову операцію, аби подолати коронавірус. Вона матиме назву "Стійкість". Тепер і французькі військові допомагатимуть людям, що постраждали від недуги. В Ізраїлі вкотре посилюють заходи безпеки. Тамтешня влада наказала закрити всі храми, синагоги та мечеті. На вулиці можна виходити групами, не більше десяти людей.

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