Выпуск новостей за 10:00: Военные учения в Крыму. Суды по делу Гандзюк

В выпуске новостей за 3 июня по состоянию на 10:00 - Москва в очередной раз провела показательные военные учения в Крыму. В учениях и показательных выступлениях российских военно-космических сил принимали участие несколько десятков боевых вертолетов и самолетов. Сегодня суды в Киеве и в Днепропетровской продолжат рассмотрение дела об убийстве Херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

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