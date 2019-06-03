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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИЙ ПРАВОПИС ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 10:00: Військові навчання в Криму. Суди у справі Гандзюк

      Випуск новин 38 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 червня станом на 10:00 – Москва вкотре провела показові військові навчання у Криму. У навчаннях й показових виступах російських військово-космічних сил залучили кілька десятків бойових вертольотів і літаків. Сьогодні суди у Києві та на Дніпропетровщині продовжать розгляд справи вбивства Херсонської активістки Катерини Гандзюк.

      Також у випуску: 

      Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах Сирії, зокрема – по аеродрому: загинуло троє та поранено ще сімох солдатів.

      У Верховній Раді стартує новий робочий тиждень, на Погоджувальній раді вирішать, що саме розглядатимуть у парламенті.

      Головний військовий прокурор Анатолій Матіос скликає нараду керівників МЗС та силових структур через провокативне відео, на якому розповідається план анексії Буковини Румунією.

      Прокуратура клопотатиме про домашній арешт поліцейським, які поранили з рушниці дитину в Переяслав-Хмельницькому.

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      Теги: Новини України Випуск новин Новини Криму Справа Катерини Гандзюк
      Джерело: 24 канал
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