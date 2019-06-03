Випуск новин за 10:00: Військові навчання в Криму. Суди у справі Гандзюк

У випуску новин за 3 червня станом на 10:00 – Москва вкотре провела показові військові навчання у Криму. У навчаннях й показових виступах російських військово-космічних сил залучили кілька десятків бойових вертольотів і літаків. Сьогодні суди у Києві та на Дніпропетровщині продовжать розгляд справи вбивства Херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Також у випуску: Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах Сирії, зокрема – по аеродрому: загинуло троє та поранено ще сімох солдатів. У Верховній Раді стартує новий робочий тиждень, на Погоджувальній раді вирішать, що саме розглядатимуть у парламенті. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос скликає нараду керівників МЗС та силових структур через провокативне відео, на якому розповідається план анексії Буковини Румунією. Прокуратура клопотатиме про домашній арешт поліцейським, які поранили з рушниці дитину в Переяслав-Хмельницькому.

Джерело: 24 канал