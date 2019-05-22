Выпуск новостей за 10:00: Возвращение Онищенко. Референдум по мирным соглашениям с Россией

В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 10:00 – нардеп-беглец Александр Онищенко собирается вернуться в Украину, чтобы принять участие в судебном процессе. Более того, он заявил, что рассматривает вариант участия в парламентских выборах. Вопрос о мирных соглашениях с Россией Владимир Зеленский хочет вынести на референдум. Об этом заявил глава Администрации Президента Андрей Богдан.

Также в выпуске: Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин провели совместную телефонную беседу. Тема – воплощение минских договоренностей после избрания нового президента Украины. Российские наемники продолжают провоцировать наши войска, за прошедшие сутки боевики 5 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Трое военных получили ранения в результате обстрелов. В Киеве откроется "Книжный Арсенал", на который съедутся писатели и издатели более чем из 150 стран мира и на протяжении 5 дней будут представлять свои книги.

Источник: 24 канал