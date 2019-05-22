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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      Выпуск новостей за 10:00: Возвращение Онищенко. Референдум по мирным соглашениям с Россией

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 10:00 – нардеп-беглец Александр Онищенко собирается вернуться в Украину, чтобы принять участие в судебном процессе. Более того, он заявил, что рассматривает вариант участия в парламентских выборах. Вопрос о мирных соглашениях с Россией Владимир Зеленский хочет вынести на референдум. Об этом заявил глава Администрации Президента Андрей Богдан.

      Также в выпуске:

      Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин провели совместную телефонную беседу. Тема – воплощение минских договоренностей после избрания нового президента Украины.

      Российские наемники продолжают провоцировать наши войска, за прошедшие сутки боевики 5 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Трое военных получили ранения в результате обстрелов.

      В Киеве откроется "Книжный Арсенал", на который съедутся писатели и издатели более чем из 150 стран мира и на протяжении 5 дней будут представлять свои книги.

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      Теги: Война на Донбассе Владимир Зеленский Минские договоренности Александр Онищенко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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