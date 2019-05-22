Випуск новин за 10:00: Повернення Онищенка. Референдум щодо мирних угод з Росією

У випуску новин за 22 травня станом на 10:00 – нардеп-утікач Олександр Онищенко збирається повернутися до України, щоб взяти участь у судовому процесі. Більше того, він заявив, що розглядає варіант участі в парламентських виборах. Питання про мирні угоди з Росією Володимир Зеленський хоче винести на референдум. Про це заявив голова Адміністрації Президента Андрій Богдан.

Також у випуску: Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон та президент Росії Владімір Путін провели спільну телефонну розмову. Тема – втілення мінських домовленостей після обрання нового президента України. Російські найманці продовжують провокувати наші війська, минулої доби бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська.Троє військових зазнали поранень внаслідок обстрілів. В Києві відкриється "Книжковий Арсенал", на який з'їдуться письменники та видавці більше ніж із 150 країн світу протягом 5 днів представлятимуть свої книги.

Джерело: 24 канал