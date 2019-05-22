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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      Випуск новин за 10:00: Повернення Онищенка. Референдум щодо мирних угод з Росією

      Випуск новин 43 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 травня станом на 10:00 – нардеп-утікач Олександр Онищенко збирається повернутися до України, щоб взяти участь у судовому процесі. Більше того, він заявив, що розглядає варіант участі в парламентських виборах. Питання про мирні угоди з Росією Володимир Зеленський хоче винести на референдум. Про це заявив голова Адміністрації Президента Андрій Богдан.

      Також у випуску:

      Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон та президент Росії Владімір Путін провели спільну телефонну розмову. Тема – втілення мінських домовленостей після обрання нового президента України.

      Російські найманці продовжують провокувати наші війська, минулої доби бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська.Троє військових зазнали поранень внаслідок обстрілів.

      В Києві відкриється "Книжковий Арсенал", на який з'їдуться письменники та видавці більше ніж із 150 країн світу протягом 5 днів представлятимуть свої книги.

      blog_ava
      Випускний та останній дзвоник 2019: коли пройде в Україні
      сьогодні
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      Теги: Володимир Зеленський Війна на Донбасі Випуск новин Олександр Онищенко Мінські домовленості
      Джерело: 24 канал
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