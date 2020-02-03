Выпуск новостей за 10:00: Возвращение украинцев из Китая. Резня в Лондоне
В выпуске новостей за третье февраля по состоянию на 10:00 – еще один самолет с украинцами вернулся из китайского острова Хайнань. За последние дни это уже третье судно с нашими гражданами. На юге Лондона неизвестный напал на людей с ножом. По предварительным данным, два человека получили ранения.
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