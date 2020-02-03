Выпуск новостей за 10:00: Возвращение украинцев из Китая. Резня в Лондоне

В выпуске новостей за третье февраля по состоянию на 10:00 – еще один самолет с украинцами вернулся из китайского острова Хайнань. За последние дни это уже третье судно с нашими гражданами. На юге Лондона неизвестный напал на людей с ножом. По предварительным данным, два человека получили ранения.

Также в выпуске: В Киеве застрелили пластического хирурга Андрея Сотника. Нападение случилось во дворе жилого дома, где погибший снимал квартиру вместе с семьей. Президент Турции Реджеп Эрдоган сегодня приедет с рабочим визитом в Украину. Во Франции приняли первый в мире закон, который будет наказывать за уничтожение нераспроданных товаров.