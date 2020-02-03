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      Выпуск новостей за 10:00: Возвращение украинцев из Китая. Резня в Лондоне

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за третье февраля по состоянию на 10:00 – еще один самолет с украинцами вернулся из китайского острова Хайнань. За последние дни это уже третье судно с нашими гражданами. На юге Лондона неизвестный напал на людей с ножом. По предварительным данным, два человека получили ранения.

      Также в выпуске:

      В Киеве застрелили пластического хирурга Андрея Сотника. Нападение случилось во дворе жилого дома, где погибший снимал квартиру вместе с семьей.

      Президент Турции Реджеп Эрдоган сегодня приедет с рабочим визитом в Украину.

      Во Франции приняли первый в мире закон, который будет наказывать за уничтожение нераспроданных товаров.

       

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      Теги: Китай Лондон Выпуск новостей
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