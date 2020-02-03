11:08
3 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін вчиться у Януковича. Білорусь "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:36, 1 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Шалена комуналка для Ахметова. Ідеальний чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:24, 1 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 ГРИП В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 10:00: Повернення українців з Китаю. Різанина в Лондоні

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за третє лютого станом на 10:00 – ще один літак з українцями повернувся з китайського острова Хайнань. За останні дні – це вже третє судно з нашими громадянами. На півдні Лондона невідомий напав на людей з ножем. За попередніми даними, дві людини отримали поранення.

      Також у випуску:

      У Києві застрелили пластичного хірурга Андрія Сотника. Напад трапився у дворі житлового будинку, де загиблий винаймав квартиру разом із родиною.

      Президент Туреччини Реджеп Ердоган сьогодні приїде з робочим візитом в Україну.

      У Франції ухвалили перший у світі закон, що каратиме за знищення нерозпроданих товарів.

       

      Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа
      сьогодні
      12888
      Теги: Випуск новин Лондон Китай
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 11:00 Гончарук не зрозумів Зеленського. Чи йде до відставки?
      Дмитро Литвин 142
      сьогодні , 08:50 Не коронавірусом єдиним, або Справжня небезпека ближче
      Іван Примаченко 1419
      сьогодні , 08:33 У Києві застрелили хірурга Андрія Сотника: що відомо про лікаря, який втік від війни
      Василь Денисюк 18881
      сьогодні , 07:01 Гривня, долар, євро: який депозит більш прибутковий в 2020 році
      Ірина Поліщук 2055
      2 лютого , 22:00 Бомби уповільненої дії Зеленського, білоруси визначились та позитив у курсі на ЄС: блоги тижня
      Блоги тижня 1704
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук