Випуск новин за 10:00: Повернення українців з Китаю. Різанина в Лондоні

У випуску новин за третє лютого станом на 10:00 – ще один літак з українцями повернувся з китайського острова Хайнань. За останні дні – це вже третє судно з нашими громадянами. На півдні Лондона невідомий напав на людей з ножем. За попередніми даними, дві людини отримали поранення.

Також у випуску: У Києві застрелили пластичного хірурга Андрія Сотника. Напад трапився у дворі житлового будинку, де загиблий винаймав квартиру разом із родиною. Президент Туреччини Реджеп Ердоган сьогодні приїде з робочим візитом в Україну. У Франції ухвалили перший у світі закон, що каратиме за знищення нерозпроданих товарів.