Выпуск новостей за 10:00: Возвращение украинцев из-за границы. Падение гривны

В выпуске новостей за 18 марта состоянием на 10:00 – уже сегодня в Украину прибудет 40 рейсов с украинцами. Их эвакуируют из разных уголков мира. Гривна продолжает падение. Согласно сегодняшнему курсу от НБУ национальная валюта перевалила за отметку в 27 гривен за доллар.

Также в выпуске: Сегодня украинцы живут по новым правилам движения. По всей стране прекратили междугороднее сообщение – и автобусное, и железнодорожное. Китайское правительство дало разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса. На Луганщине полиция привлекла к административной ответственности мужчину, который распространял ложную информацию о пандемии коронавируса в Украине.