Выпуск новостей за 10:00: Возвращение украинцев из-за границы. Падение гривны
В выпуске новостей за 18 марта состоянием на 10:00 – уже сегодня в Украину прибудет 40 рейсов с украинцами. Их эвакуируют из разных уголков мира. Гривна продолжает падение. Согласно сегодняшнему курсу от НБУ национальная валюта перевалила за отметку в 27 гривен за доллар.
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