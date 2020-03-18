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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Выпуск новостей за 10:00: Возвращение украинцев из-за границы. Падение гривны

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 марта состоянием на 10:00 – уже сегодня в Украину прибудет 40 рейсов с украинцами. Их эвакуируют из разных уголков мира. Гривна продолжает падение. Согласно сегодняшнему курсу от НБУ национальная валюта перевалила за отметку в 27 гривен за доллар.

      Также в выпуске:

      Сегодня украинцы живут по новым правилам движения. По всей стране прекратили междугороднее сообщение – и автобусное, и железнодорожное.

      Китайское правительство дало разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса.

      На Луганщине полиция привлекла к административной ответственности мужчину, который распространял ложную информацию о пандемии коронавируса в Украине.

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      Теги: Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Украинские туристы застряли за рубежом Выпуск новостей
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